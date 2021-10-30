{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Туркмении прибыл в Кабул для консультаций с талибами

Глава туркменского внешнеполитического ведомства ранее призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении экономики Афганистана

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Глава МИД Туркмении Рашид Мередов прибыл в субботу в столицу Афганистана для проведения консультаций с представителями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило афганское агентство Bakhtar.

В кабульском аэропорту туркменского министра встречали назначенный талибами глава МИД Афганистана во временном правительстве Амир Хан Моттаки, заместитель афганского министра информации и культуры Забихулла Муджахид и другие высокопоставленные члены "Талибана".

Как проинформировал на своей странице в Twitter представитель министерства информации и культуры Билал Карими, в настоящий момент переговоры с Мередовым проводит Моттаки.

27 октября глава туркменского внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении экономики Афганистана и выразил готовность Ашхабада содействовать реализации региональных проектов с участием Кабула.

26 октября министр горнорудной промышленности и нефти во временном правительстве талибов Мохаммад Иса Ахунд встретился в Кабуле с послом Туркмении Ходжой Овезовым, с которым обсудил реализацию совместных экономических проектов. В частности, как сообщали талибы, была достигнута договоренность о визите туркменской делегации в Афганистан с 30 по 31 октября для исследования территорий, на которых ожидается реализация совместных энергетических и газовых проектов.

Теги
АфганистанТуркмения
FT: союзники США не поддерживают отказ от принципа упреждающего удара по России
Против этого выступают Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония
Читать полностью