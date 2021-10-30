Джонсон: мир может повторить судьбу Римской империи, если не решит проблему климата

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру может прийти конец, как Римской империи, если не будет достигнуто соглашение по климату. Такое мнение он выразил в интервью, опубликованном в газете La Repubblica в субботу, в день открытия в Риме саммита Группы двадцати (G20), на котором климатические изменения станут одной из центральных тем дискуссии.

"Человечество, цивилизация, общество могут откатиться назад очень быстро. После краха Римской империи сильно упал уровень образования, способность к созиданию, были утрачены прекрасные виллы. С нами может произойти то же самое, если мы не примем мер, чтобы остановить изменения климата. Иначе оставим нашим детям, внукам и будущим поколениям мир, в котором чрезмерное потепление приведет к колоссальной миграции, нехватке еды и воды, множеству конфликтов. Нельзя терять время, мы должны ограничить повышение температуры в пределах 1,5 градуса", - сказал Джонсон.

Он провел сравнение с падением Римской империи, "легендарным и катастрофическим примером" того, как цивилизация может деградировать за короткое время, если не будет отвечать на новые вызовы. "Рим со своими руинами - отличное место для проведения G20, потому что напоминает, что если мы не примем всех необходимых мер против изменения климата, то все может рухнуть очень быстро", - добавил премьер.

В воскресенье большинство мировых лидеров отправятся из Рима в Глазго, где начинается 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) под сопредседательством Италии. Цель и G20, и COP-26 - закрепить обязательство удержания мирового потепления в пределах 1,5 градуса.