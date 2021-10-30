МИД Таджикистана не имеет информации об открытии офиса афганского сопротивления в Душанбе

ДУШАНБЕ, 30 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана не располагает информацией об открытии офиса Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в Душанбе, о чем ранее сообщали местные СМИ. Об этом ТАСС в субботу сообщили в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства республики.

"Мы не располагаем информацией об открытии офиса ФНСА в Таджикистане", - сообщили в департаменте.

Пресс-секретарь посольства Афганистана в Таджикистане Гуломхусейн Рахмати в беседе с ТАСС выступил с аналогичным заявлением, сказав, что "афганское посольство не имеет какой-либо информации об открытии офиса Фронта национального сопротивления Афганистана в Душанбе".

Днем ранее в ряде местных СМИ появилась информация об открытии офиса ФНСА в Душанбе, согласно которой в его помещении в настоящее время идут ремонтные работы. Было отмечено, что после их окончания пройдет церемония официального открытия, на которой руководство проведет пресс-конференцию и расскажет журналистам о целях и задачах работы в Таджикистане.

Фронт национального сопротивления Афганистана под руководством Ахмада Масуда сформирован в августе 2021 года силами, которые противостоят движению "Талибан" (запрещено в России). Это военно-политическое объединение действует на территории северной провинции Панджшер. Ранее сообщалось, что организация для ведения лоббистской деятельности официально открыла офис в Вашингтоне.