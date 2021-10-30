Папа Римский впервые встретился с премьер-министром Индии

ВАТИКАН, 30 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск впервые встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в субботу утром на частную аудиенцию в Ватикан. Как стало известно журналистам, беседа продлилась почти час.

Индийского лидера, прибывшего в Рим для участия в саммите Группы двадцати (G20), который открывается в субботу в итальянской столице, сопровождала немногочисленная делегация. Индия считается одной из ключевых стран в поиске решения климатического кризиса.

Моди подарил понтифику серебряный канделябр и книгу об усилиях Индии во имя сохранения окружающей среды.

Из понтификов Индию посещал только Иоанн Павел II (1920-2005) в 1986 и 1999 годах. Франциск высказывал свое пожелание побывать в этой стране.

4 октября в Ватикане состоялась встреча религиозных лидеров, на которой присутствовали представители индуизма. Более 30 высокопоставленных религиозных иерархов в присутствии Франциска подписали призыв к выполнению целей мирового сообщества в борьбе с изменением климата.