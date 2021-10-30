Кувейт отзывает посла из Ливана для консультаций

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Руководство Кувейта отзывает своего посла из Бейрута для консультаций и требует от временного поверенного в делах посольства Ливана в эмирате, чтобы он покинул территорию страны в течение 48 часов. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике кувейтского внешнеполитического ведомства.

"Исходя из того, что исторически связывает Государство Кувейт с братской Саудовской Аравией, <...> кувейтское министерство иностранных дел приняло решение отозвать своего посла из Республики Ливан для консультаций и потребовало от временного поверенного в делах ливанского посольства в эмирате покинуть страну в течение 48 часов", - подчеркивается в сообщении дипведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

Ранее о высылке послов Ливана объявили саудовские и бахрейнские власти в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.