Талибы позитивно оценили поездки своих делегаций в РФ, Катар и Узбекистан

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) позитивно оценивает результаты недавних поездок своих делегаций в Россию, Катар и Узбекистан. Об этом заявил в субботу представитель талибов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

"Мы очень хорошо оцениваем визиты делегаций "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) в Москву, Катар и Узбекистан. Эти поездки принесли позитивный результат", - подчеркнул представитель "Талибана" на пресс-конференции в Кабуле, трансляцию которой вел местный телеканал Ariana News.

"В Москве было уделено внимание трем основным вопросам: сохранению стабильности в Афганистане, разморозке афганских активов и поддержке ИЭА странами региона. <...> В Узбекистане обсуждались вопросы безопасности границ, транзита и сотрудничества на таможне. <...> [В Катаре] на встрече министра иностранных дел [во временном кабмине талибов] Амир Хана Моттаки с главой МИД Китая [Ван И] были достигнуты договоренности о расширении торговли между двумя странами, в частности о поставках кедровых орехов в КНР", - добавил Муджахид.

Отвечая на вопрос об отсутствии признания сформированного талибами временного правительства, представитель радикалов в очередной раз указал на то, что движение "Талибан" выполнило все необходимые для этого условия. "Прежде всего, это законное право нашего народа. И я убежден, что в этом нуждается не только Афганистан, но и все страны имеют необходимость в том, чтобы как можно скорее признать правительство ИЭА", - отметил он.

Комментируя заявления противостоящего талибам Фронта национального сопротивления о том, что ему удалось получить в США регистрацию на открытие своего представительства для ведения лоббистской деятельности, Муджахид подчеркнул, что, по его данным, "американские официальные лица опровергают эту информацию".

Зарубежные визиты талибов

16 октября представители временного кабинета министров Афганистана, сформированного "Талибаном", провели в узбекском городе Термез консультации с членами правительства Узбекистана. По итогам переговоров были созданы рабочие группы для решения представляющих взаимный интерес вопросов.

20 октября в российской столице прошло третье заседание в московском формате по Афганистану. Он был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Как отмечалось в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи, участники консультаций подчеркнули важность формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

25 и 26 октября представители талибов провели встречи с главой МИД Китая Ван И. Как сообщали радикалы, в ходе диалога стороны договорились о проведении регулярных встреч и создании совместного механизма в будущем для дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях.