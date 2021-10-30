В ЛНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) корректировали обстрел поселка Молодежное. Об этом на брифинге в субботу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вчера (29 октября) при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное благодаря бдительности и слаженным действиями наших защитников был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

Он отметил, что благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника "обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры".

Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за прошедшие сутки киевские силовики два раза нарушили режим тишины, обстреляв поселки Голубовское и Молодежное.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В них в том числе подтвержден запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов (исключение составляют беспилотники миссии ОБСЕ), ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.