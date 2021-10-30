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Саммит G20 в Риме

Китай намерен выполнить обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Китай намерен выполнить свои обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции.

"Китай будет усиленно стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году", - приводит его слова сайт МИД КНР.

"Мы будем неуклонно придерживаться наших обязательств и, сплотившись с другими странами, будем идти по пути зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития", - указал Си Цзиньпин.

Саммит лидеров Группы двадцати начался в Риме в субботу и завершится 31 октября. Несколько лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, выступают на форуме по видеосвязи.

Теги
КитайСи ЦзиньпинСаммит G20 в Риме
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