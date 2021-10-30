В Кабуле совершили покушение на сотрудника иранской телерадиовещательной корпорации

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Оператор иранской телерадиовещательной корпорации IRIB Алиреза Шарифи получил тяжелые ранения в результате совершенного на него нападения в Кабуле. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Голос Афганистана.

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в квартале Даште-Барчи в западной части афганской столицы, когда Шарифи направлялся в гости к своему отцу. В этот момент двое неизвестных подъехали к нему на мотоциклах и произвели в него не менее семи выстрелов. С тяжелыми травмами лица и шеи оператор IRIB был доставлен в ближайшую больницу. Сейчас его состояние оценивается врачами как стабильное.

Посольство Ирана обратилось к захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) с просьбой расследовать случившееся. Представители радикалов, как уточняет агентство, пообещали найти и наказать преступников.

27 октября председатель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лотфи проинформировал, что с момента захвата власти в стране талибами зафиксировано более 30 случаев нападений на журналистов. Ранее профсоюз афганских журналистов сообщал, что за два месяца в стране закрылись более 70% СМИ, в основном из-за экономических трудностей и введенных "Талибаном" ограничений на доступ к информации.

В связи с происходящим союз журналистов уже неоднократно призывал международные организации незамедлительно принять меры для решения имеющихся проблем, поскольку в противном случае "в стране может вскоре наступить конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.