Киев счел некорректными слова представителя МИД Польши о дискриминации поляков на Украине

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Украинская сторона расценила как некорректные заявления заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о дискриминации поляков по языковому и религиозному признакам. Об этом заявил в субботу представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества на Украине по меньшей мере некорректно", - приводит слова спикера издание "Европейская правда". По его словам, такое высказывание "вводит в заблуждение общества двух стран, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши". "Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - отметил Николенко.

МИД Украины также призвал польскую сторону воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.

Ранее парламентская комиссия по связям с поляками за границей заслушала информацию МИД Польши о положении поляков на Украине. Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по словам Шинковского вель Сенка, неблагоприятный для них закон о языке, а также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв. Шинковский вель Сенк также добавил, что эти проблемы МИД Польши поднимал на переговорах с украинской стороной.