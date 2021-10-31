Лидеры Группы двадцати примут итоговый документ с основными установками на будущее

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Заключительный день проходящего в Риме саммита Группы двадцати будет посвящен обсуждению проблем климата и устойчивого развития. В воскресенье по итогам встречи лидеров стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, будет обнародована совместная декларация.

Работа над проектом этого документа еще продолжается. Как стало известно журналистам, пока в проекте достаточно размыты формулировки о сроках недопущения разогрева атмосферы Земли более чем на 1,5 градуса и конкретных путях достижения этой цели, корректирующей задачу, закрепленную в Парижском соглашении по климату 2015 года. В том числе это связано с разными установками по срокам достижения углеродной нейтральности, которые варьируются от 2030 года (ЕС) до 2060 года (Китай).

Уже озвучены те положения, которые точно найдут свое отражение в итоговом документе. Это подтверждение поставленной Всемирной организацией здравоохранения цели вакцинировать 70% мирового населения к середине 2022 года, введение минимального корпоративного налога и создание глобального совета по здравоохранению и финансам. Тем самым планируется подчеркнуть необходимость объединения этих сфер для противостояния будущим эпидемическим вызовам.

Тема пандемии найдет отражение в части итоговой декларации, посвященной вакцинации, распределению вакцин и наращиванию их производства. Помимо глав государств и правительств во встрече в Риме участвуют руководители ведущих международных организаций.

Не случаен выбор официальных фотографий, сделанных на открытии двухдневного саммита. На первом снимке фигурируют только участники встречи "двадцатки", на втором - они с медработниками и добровольцами Международного комитета Красного Креста. Их пригласили сфотографироваться в знак благодарности за работу.

Россия на саммите

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в воскресенье по видеосвязи, сообщил ранее журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как ожидается, выступление главы государства состоится на сессии, посвященной изменению климата и защите окружающей среды.

Путин подключался по видеосвязи к первому рабочему заседанию римского саммита "двадцатки" 30 октября. Российский лидер в своем выступлении в субботу уделил большое внимание пандемии, предложив проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов и выработать механизмы оперативного обновления вакцин на фоне мутаций коронавируса. Президент РФ напомнил коллегам по "двадцатке", что российская вакцина "Спутник V" показывает высокую безопасность и эффективность, а однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов.

Касаясь вопросов экономики, Путин указал на риски раскручивания инфляции из-за роста дефицитов бюджетов ведущих стран мира. По его словам, государствам важно работать над нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики, повышением качества управления структурой спроса в экономике, ростом благополучия граждан. Говоря о ситуации на глобальных энергорынках, российский лидер назвал условием их устойчивости ответственное поведение не только поставщиков, но и потребителей ресурсов.

Как ранее сообщала шерпа РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, ожидается, что на саммите в Риме будет обсуждаться также деятельность цифровых компаний, изменение налогового корпоративного регулирования, вопросы информационной безопасности и развития искусственного интеллекта. Итоговые решения G20 по финансовому регулированию будут учитывать современные риски, в том числе развитие криптовалют, отмечала шерпа России. По словам Лукаш, большое внимание "двадцатка" уделит защите окружающей среды, борьбе с изменением климата и переходу к низкоуглеродной экономике.

Очно Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров. Он прибыл в Рим во второй половине дня в субботу и провел ряд двусторонних встреч. В воскресенье он ожидается во дворце конгрессов, где проходят заседания G20.