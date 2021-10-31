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Кандидаты в мэры от правящей партии Грузии победили на местных выборах в 19 из 20 городов

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ZURAB KURTSIKIDZE/EPA
Описание
Мэр Тбилиси Каха Каладзе
© ZURAB KURTSIKIDZE/EPA

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Представители правящей парии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 44,4%. В четырех других крупных городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители "Грузинской мечты".

Единственным городом, где победил оппозиционный кандидат стала Цаленджиха (край Самегрело - Земо Сванети). Здесь кандидат от "Единого национального движения" Георгий Харчилава набрал 51,1%, опередив представителя "Грузинской мечты" Гогу Гулордаву на 314 голосов.

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