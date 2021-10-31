WP: в США фиксируют наращивание российских сил у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Данное утверждение приводится со ссылкой на источники в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". О каких именно европейских странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется.

Как следует из публикации, источники из числа официальных лиц "заявили, что переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс". Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения "Запад - 2021, утверждается в статье.

Представители Пентагона пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать утверждения газеты.

Согласно оценке издания, конфликт на юго-востоке Украины "вступает в новую стадию". В связи с этим в материале отмечается, что "26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства" для нанесения удара в Донбассе.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.