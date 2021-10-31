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СМИ: в западной части Багдада упали три ракеты

Как указал представитель управления безопасности Багдада, пострадавших в результате обстрела нет

ТАСС, 31 октября. По меньшей мере три ракетных снаряда были запущены в воскресенье утром по Багдаду. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

По его данным, ракеты упали в районе Аль-Мансур, расположенном в западной части города. Как указал представитель управления безопасности Багдада, пострадавших в результате обстрела нет. Незначительный ущерб причинен нескольким автомобилям и нежилому помещению в районе Аль-Мансур.

Как считают в управлении безопасности, целью экстремистов, осуществивших запуск снарядов, была "зеленая зона" в центре Багдада, где находятся иностранные посольства и здания правительственных учреждений.

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