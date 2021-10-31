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Миграционный кризис в Европе

СМИ: сотни мигрантов из Турции размещены на острове Греции

Турция отрицательно ответила на запрос Греции о возвращении судна с 400 мигрантами в порт, откуда оно отправилось

АФИНЫ, 31 октября. /ТАСС/. Четыреста мигрантов из Турции, спасенные недалеко от острова Крит, доставлены утром в воскресенье в центр приема и идентификации беженцев и мигрантов на греческом острове Кос. Об этом сообщил телеканал EPT1.

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Правительство Греции поддерживает связь по данному делу с Брюсселем и Агентством ЕС по контролю внешних границ Frontex и уже в пятницу потребовало от Турции, чтобы она приняла назад этих мигрантов. Турция отрицательно ответила на запрос Греции о возвращении судна в порт, откуда оно отправилось. Судно было обнаружено около Крита после того, как один из пассажиров позвонил по номеру 112 и попросил о помощи. По имеющейся информации, судно направлялось с турецкого побережья в Италию.

Об отказе турецкой стороны забрать назад мигрантов сообщил в субботу министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис. Он подчеркнул, что Турция в очередной раз отказалась выполнять свои обязательства перед Европейским союзом.

На судне находились в основном афганцы и пакистанцы. Согласно заявлению организации Aegean Boat Report, у 400 мигрантов в течение четырех дней не было доступа к еде, воде и медицинской помощи.

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ТурцияГрецияПроблема нелегальной миграции в Европе
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