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Верховный лидер талибов впервые публично выступил в Афганистане

В своей речи Хайбатулла Ахундзада не касался политических вопросов, а сосредоточился на религиозных аспектах

ТАСС, 31 октября. Верховный лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада впервые публично выступил на территории Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Pajwok.

По его данным, Ахундзада обратился в субботу к слушателям медресе в Кандагаре, расположенном в южной части страны. Какое-либо освещение указанного мероприятия, как указывает агентство, было запрещено. Однако позже в социальных сетях была размещена аудиозапись, якобы подтверждающая выступление Ахундзады в медресе.

Отмечается, что в своей речи верховный лидер талибов не касался политических вопросов, а сосредоточился на религиозных аспектах.

Во время выступления Ахундзады в районе медресе в Кандагаре сторонники талибов усилили меры безопасности, указывает агентство.

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