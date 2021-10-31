Глава ЦИК Грузии уверен, что единичные инциденты на местных выборах не повлияли на исход

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти в Грузии в субботу прошел в конкурентной среде, были зафиксированы отдельные инциденты, которые не повлияли на исход голосования. Об этом в воскресенье сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии республики Георгий Каландаришвили, подводя итоги голосования.

"На некоторых избирательных участках ненадолго был приостановлен избирательный процесс из-за нескольких инцидентов, которые не повлияли на общий исход голосования", - сказал Каландаришвили, добавив, что выборы были конкурентными.

В Центризбиркоме также отметили, что в день голосования к ним поступили 272 жалобы, большинство из которых носили процедурный характер.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По предварительным данным ЦИК, кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в 19 муниципалитетах из 20, в том числе и в пяти крупных городах. В столице побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе, набравший 55,6% после подсчета данных с 768 из 769 участков. У его оппонента, оппозиционера Ники Мелии - 44,4%.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.