Премьер Испании: проблемы с производством масок подталкивают ЕС к реиндустриализации

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес полагает, что ЕС необходимо задуматься о реиндустриализации экономики (восстановлении промышленного потенциала и мощностей - прим. ТАСС) и большей стратегической автономии на фоне проблем с производством медицинских масок и поставками полупроводников, проявившихся во время пандемии коронавируса.

"Тот факт, что у нас не оказалось достаточных мощностей, чтобы производить маски, когда началась пандемия, а сейчас у нас проблемы с поставками полупроводников и чипов, должен подтолкнуть ЕС к серьезному анализу необходимости реиндустриализации", - сказал Санчес в интервью газете La Repubblica, которое было опубликовано в воскресенье.

По его мнению, это вопрос большей стратегической автономии, которая касается и коллективной европейской обороны. При этом он полагает, что в вопросах обороны необходимо укреплять отношения между ЕС и НАТО, уделяя особое внимание обеспечению безопасности на южных рубежах, откуда исходит в том числе террористическая угроза.