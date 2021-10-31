Год после теракта в Вене. Что сделано для предотвращения новой трагедии

ВЕНА, 31 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Год спустя после теракта в Вене 2 ноября 2020 года у австрийцев остаются опасения за свою безопасность. Вселить в жителей чувство защищенности и не допустить очередной трагедии должны новые антитеррористические решения австрийского правительства. За прошедший год власти предприняли целый ряд упреждающих мер, сообщила ТАСС заместитель руководителя Института прикладной правовой и уголовной социологии при Университете Инсбрука, эксперт в области уголовного права и экстремизма Вероника Хофингер.

В результате теракта в Вене погибли четыре человека, более 20 пострадали. Вооруженный 20-летний преступник Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии был ликвидирован полицией на месте происшествия. В МВД его назвали сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ): бандит имел судимость по террористической статье за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но условно-досрочно освободился из тюрьмы в 2019 году с условием участия в программе дерадикализации. Впоследствии выяснилось, что преступник обхитрил кураторов такой программы, которые считали его неопасным для общества. Спецслужбы также не усмотрели опасности в подозрительных действиях экстремиста во время пребывания на свободе.

Новый антитеррористический закон

Как отметила Хофингер, в течение года был принят ряд мер для предотвращения подобных терактов в будущем. Одной из них стал новый антитеррористический закон, положения которого определяют порядок контроля за осужденными по статьям о терроризме и религиозно мотивированном экстремизме в случае их условного освобождения.

"В первую очередь был принят "Закон о борьбе с терроризмом". В нем содержится ряд мер, которые я считаю рациональными, но отдельные из них считаю проблематичными", - указала Хофингер.

В частности, правильной эксперт назвала возможность организации экспертного консилиума для обмена информацией по делу правонарушителя, который во время испытательного срока в период условно-досрочного пребывания на свободе находится под надзором суда. В таком консилиуме суд, представители силовых ведомств, надзор за условно осужденным, уполномоченная служба по дерадикализации преступника смогут рассмотреть, как преступник соблюдает судебные предписания. "В случае с [венским] террористом был большой дефицит в коммуникации [между уполномоченными органами], поэтому такое нововведение можно оценить положительно", - отметила эксперт. При этом менее позитивным Хофингер назвала введение возможности превентивного заключения радикальных преступников после отбытия ими основного наказания.

Реформа госбезопасности

Экспертное сообщество в Австрии еще в конце 2020 года пришло к выводу, что венский теракт стал следствием упущений в превентивной работе спецслужб с радикально настроенными элементами. Так, независимая комиссия по выяснению обстоятельств теракта в двух докладах указала на просчеты Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба госбезопасности, BVT). Как считается, служба госбезопасности неправильно оценила угрозу со стороны ранее судимого по террористической статье экстремиста и не уведомила прокуратуру о его подозрительных действиях, в частности попытке покупки боеприпасов в Словакии, что могло послужить причиной для ходатайства об отмене условно-досрочного освобождения экстремиста. В начале 2021 года эксперты также указали на необходимость давно назревшей реформы контрразведки из-за недостатков в оперативном обмене информацией и организационных проблем в аппарате госбезопасности.