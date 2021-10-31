Год после теракта в Вене. Что сделано для предотвращения новой трагедии

ВЕНА, 31 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Год спустя после теракта в Вене 2 ноября 2020 года у австрийцев остаются опасения за свою безопасность. Вселить в жителей чувство защищенности и не допустить очередной трагедии должны новые антитеррористические решения австрийского правительства. За прошедший год власти предприняли целый ряд упреждающих мер, сообщила ТАСС заместитель руководителя Института прикладной правовой и уголовной социологии при Университете Инсбрука, эксперт в области уголовного права и экстремизма Вероника Хофингер.
В результате теракта в Вене погибли четыре человека, более 20 пострадали. Вооруженный 20-летний преступник Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии был ликвидирован полицией на месте происшествия. В МВД его назвали сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ): бандит имел судимость по террористической статье за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, но условно-досрочно освободился из тюрьмы в 2019 году с условием участия в программе дерадикализации. Впоследствии выяснилось, что преступник обхитрил кураторов такой программы, которые считали его неопасным для общества. Спецслужбы также не усмотрели опасности в подозрительных действиях экстремиста во время пребывания на свободе.
Новый антитеррористический закон
Как отметила Хофингер, в течение года был принят ряд мер для предотвращения подобных терактов в будущем. Одной из них стал новый антитеррористический закон, положения которого определяют порядок контроля за осужденными по статьям о терроризме и религиозно мотивированном экстремизме в случае их условного освобождения.
"В первую очередь был принят "Закон о борьбе с терроризмом". В нем содержится ряд мер, которые я считаю рациональными, но отдельные из них считаю проблематичными", - указала Хофингер.
В частности, правильной эксперт назвала возможность организации экспертного консилиума для обмена информацией по делу правонарушителя, который во время испытательного срока в период условно-досрочного пребывания на свободе находится под надзором суда. В таком консилиуме суд, представители силовых ведомств, надзор за условно осужденным, уполномоченная служба по дерадикализации преступника смогут рассмотреть, как преступник соблюдает судебные предписания. "В случае с [венским] террористом был большой дефицит в коммуникации [между уполномоченными органами], поэтому такое нововведение можно оценить положительно", - отметила эксперт. При этом менее позитивным Хофингер назвала введение возможности превентивного заключения радикальных преступников после отбытия ими основного наказания.
Реформа госбезопасности
Экспертное сообщество в Австрии еще в конце 2020 года пришло к выводу, что венский теракт стал следствием упущений в превентивной работе спецслужб с радикально настроенными элементами. Так, независимая комиссия по выяснению обстоятельств теракта в двух докладах указала на просчеты Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба госбезопасности, BVT). Как считается, служба госбезопасности неправильно оценила угрозу со стороны ранее судимого по террористической статье экстремиста и не уведомила прокуратуру о его подозрительных действиях, в частности попытке покупки боеприпасов в Словакии, что могло послужить причиной для ходатайства об отмене условно-досрочного освобождения экстремиста. В начале 2021 года эксперты также указали на необходимость давно назревшей реформы контрразведки из-за недостатков в оперативном обмене информацией и организационных проблем в аппарате госбезопасности.
"Второй важной мерой [властей Австрии] является реформа BVT, которая, правда, была запланирована уже давно. Созданная после теракта следственная комиссия однозначно определила ответственность BVT за крупнейшие ошибки, допущенные до атаки. Посмотрим, как будет работать новая структура. Реформа, определенно, была необходима и приветствуется. Важно, чтобы серьезные посты в этой структуре были заняты не на основе членства в какой-то политической партии, а в соответствии с квалификацией [сотрудников]. Я надеюсь, так теперь и будет", - подчеркнула Хофингер.
В МВД Австрии уже проинформировали, что преемником Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом станет Управление госбезопасности и разведки (DSN). Новую спецслужбу возглавит высокопоставленный и опытный полицейский Омар Хайяви-Пирхнер.
Эксперт также назвала сложным вопрос, что конкретно изменилось в системе безопасности в Австрии за минувший год и насколько страна теперь лучше защищена от терактов. Однако собеседник агентства признала, что после венского теракта удалось раскрыть крупную сеть экстремистов и получить ценную информацию. "Для такой маленькой страны, как Австрия, безусловно, важно сотрудничество с иностранными органами безопасности и спецслужбами. Они всегда своевременно предупреждали нас. Если новая спецслужба в лице DSN сможет снова заручиться доверием, это, однозначно, будет способствовать кооперации [между спецслужбами] и предотвращению терактов", - пояснила Хофингер, указав на подпорченную репутацию службы госбезопасности в результате обысков в ее штаб-квартире из-за межпартийной борьбы в австрийских силовых ведомствах в прошлые годы.
Радикальные элементы в тюрьмах
В ходе расследования теракта австрийские силовики выяснили, что экстремист после тюремного срока в 2019 году и до теракта в 2020 году посещал две мечети в Вене, где подвергся влиянию радикальной идеологии. Представители экспертного сообщества в этой связи высказывали ТАСС мнение, что это может свидетельствовать о том, что программа по дерадикализации осужденных по террористическим статьям в Австрии не работает.
Говоря о необходимых улучшениях в процессе дерадикализации экстремистов в тюрьмах, Вероника Хофингер отметила, что увеличение бюджета для ресурсов уполномоченной организации по предупреждению экстремизма в тюрьмах DERAD (занимается дерадикализацией осужденных радикальных экстремистов) пока не последовало. Однако, по словам Хофингер, финансирование для этой сферы должно быть выделено, потому что важно развивать и улучшать профессиональный уровень подобного попечительства для заключенных. "В пенитенциарной системе сейчас как раз создается координационный центр. Это важно, поскольку в тюрьмах находится все еще достаточное количество радикально настроенных преступников", - рассказала эксперт.
Специалист также считает, что государству "следует больше инвестировать в религиозное наставничество среди заключенных" и "привлекать к работе в исправительных учреждениях больше заинтересованных имамов, которые смогут предложить заключенным [с экстремистскими наклонностями] другое трактование ислама".
Расследование теракта
По случаю годовщины теракта австрийские силовики представили дополнительные сведения о ходе расследования. Следствие спустя год после атаки считает, что устроивший стрельбу Куйтим Фейзулай действовал в момент нападения в одиночку, конкретной цели у него не было, а атакой он хотел нанести как можно больше урона, чтобы привлечь к себе внимание сторонников ИГ. Расследование в отношении бандита было прекращено по причине его ликвидации.
В то же время ведется уголовное производство в отношении семи других человек. Следствие считает, что они оказывали моральную поддержку боевику перед атакой и помогали ему в установлении контактов для покупки оружия.