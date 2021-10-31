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Байден не стал отвечать на вопросы о России перед началом встречи с Эрдоганом

Журналисты задали президенту США вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден перед началом встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит Группы двадцати, оставил без ответа связанные с Россией вопросы журналистов.

В ходе совместного фотографирования двух лидеров в воскресенье, которое транслировал телеканал CNN, журналисты дважды спросили о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако американский лидер в первый раз не обратил внимание на вопрос, а после повторения реплики корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров.

Как сообщил в Twitter журналист CNN Кевин Липтэк, перед тем как сесть с турецким президентом за стол переговоров, хозяин Белого дома сказал: "Мы планируем провести хороший разговор".

На встрече Байдена и Эрдогана, как ожидается, будет обсуждаться приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, желание Анкары купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16, а также ситуация в Сирии и Ливии.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей - бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.

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СШАТурцияРоссияБайден, Джо
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