Блинкен на встрече с Ван И обозначил сферы совместной работы

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошедшей в воскресенье в Риме встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что их страны могут вести совместную работу по ситуации вокруг КНДР, Мьянмы, Ирана, Афганистана и борьбы с климатическими изменениями. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь подтвердил сферы, где наши интересы пересекаются и где мы можем работать вместе, в их числе КНДР, Мьянма, Иран, Афганистан и климатический кризис", - говорится в сообщении.