{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Риме
Обновлено 

Блинкен на встрече с Ван И обозначил сферы совместной работы

Госсекретарь США отметил ситуацию вокруг КНДР, Мьянмы, Ирана, Афганистана и борьбы с климатическими изменениями

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошедшей в воскресенье в Риме встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что их страны могут вести совместную работу по ситуации вокруг КНДР, Мьянмы, Ирана, Афганистана и борьбы с климатическими изменениями. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь подтвердил сферы, где наши интересы пересекаются и где мы можем работать вместе, в их числе КНДР, Мьянма, Иран, Афганистан и климатический кризис", - говорится в сообщении.

 

Теги
СШАКитайВан ИБлинкен, ЭнтониСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме
Встреча Макрона и Джонсона позволила снизить напряженность в отношениях двух стран
По словам сотрудника Елисейского дворца, в ходе встречи французский лидер заявил, что ожидает от Лондона соблюдения договоренностей по рыболовству
Читать полностью