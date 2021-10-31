Председатель COP26 не считает, что отсутствие лидеров РФ и КНР означает провал конференции

ГЛАЗГО, 31 октября. /ТАСС/. Председатель 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма не считает, что отсутствие на ней лидеров России и Китая означает, что конференция окончится провалом. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Sky News из Глазго, где в воскресенье открывается двухнедельная конференция.

"Если вы посмотрите на то, что заявили председатель [КНР] Си [Цзиньпин] и президент [России Владимир] Путин, то они оба заявили о достижении целей нулевого выброса к середине столетия", - сказал Шарма. Ранее в Москве и Пекине назвали 2060 год ориентиром для достижения углеродной нейтральности. Это подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не будет превышать его объемов, поглощаемых океанами и лесами Земли.

"Конечно, встреча мировых лидеров по-настоящему важна, у нас есть более 120 лидеров, которые приедут со всего света, но, конечно, на протяжении этих двух недель также будут проходить детальные переговоры, и эти [переговорные] команды [находятся] здесь, я встретился с представителями от России и Китая", - сказал председатель COP26.

"То, что будет по-настоящему важным - выйти за границы этих переговорных вопросов", - сказал Шарма, назвав стартующую конференцию "шансом для всех стран продемонстрировать свое лидерство" в вопросах борьбы с изменением климата.

COP26 открывается в воскресенье в Глазго - крупнейшем городе Шотландии. Воскресное открытие COP26 будет формальным, так как основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где сейчас проходит саммит Группы двадцати (G20).

Ранее стало известно, что в работе саммита не смогут принять очное участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, что существенно снизило ожидания от конференции, в успехе которой начинают сомневаться британские обозреватели и эксперты. В Глазго также не приедут президент Бразилии Жаир Болсонару и мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.