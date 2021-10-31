Байден выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на прошедшей с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит Группы двадцати, выразил обеспокоенность тем, что на вооружении Турции стоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома

"Президент Байден подтвердил наше оборонное партнерство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400", - говорится в сообщении.

При этом глава Белого дома выразил стремление к сотрудничеству двух стран и эффективному решению возникающих разногласий. "Президент Байден подчеркнул свое желание сохранить конструктивные отношения, расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия", - сообщили в Белом доме.

Президенты США и Турции обсудили "дипломатические усилия" в Закавказье, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Байден также выразил признательность Эрдогану за поддержку завершившейся в августе американской операции в Афганистане, добавили в Белом доме.