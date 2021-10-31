Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать поставленное Турцией вооружение с его страной

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал в воскресенье страны, приобретающие вооружение у других государств, не упоминать производителя. В частности, он заявил, что Украина не должна ассоциировать оружие, поставленное Турцией, с его страной.

"Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Турцию не за что винить в этой ситуации. В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина про использование Украиной турецких дронов в Донбассе.

В Минобороны Украины 14 декабря 2020 года сообщали о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр для производимых турецкой стороной одноименных беспилотников.