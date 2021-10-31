В Глазго открылась 26-я климатическая конференция ООН

Воскресное открытие COP26 является формальным, так как основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где сейчас проходит саммит Группы двадцати (G20). 95-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая планировала посетить конференцию, была вынуждена отказаться от поездки по совету врачей, однако в работе COP26 примет участие наследник престола принц Уэльский Чарльз, известный своей активной позицией по вопросам экологии и климата.

На церемонии также присутствуют глава оргкомитета предыдущей 25-й климатической конференции ООН Каролина Шмидт, председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, руководитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Хёсон Ли. Всего в Глазго собралось свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских.

ГЛАЗГО, 31 октября. /ТАСС/. 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), участие в работе которой примут более 100 глав государств и правительств со всего мира, открылась в воскресенье в Глазго - крупнейшем городе Шотландии. Старт мероприятию дали председатель конференции и член британского кабмина Алок Шарма и исполнительный секретарь конвенции, экс-глава МИД Мексики Патрисия Эспиноса.

Ранее стало известно, что в работе конференции не смогут принять очное участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, что существенно снизило ожидания от конференции, в успехе которой начинают сомневаться британские обозреватели и эксперты. В Глазго также не приедут президент Бразилии Жаир Болсонару и мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Российская делегация в Глазго, по информации корреспондента ТАСС, будет весьма представительной и будет включать в себя около 270 человек. Возглавит ее вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В работе конференции также примут участие спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Росгидромета Игорь Шумаков, а также несколько заместителей министров, спецпредставители президента РФ, руководители ряда ведомств, представители российского бизнеса и неправительственных организаций.

Цели конференции

Хотя климатические конференции ООН проходят каждый год, COP26 имеет особое значение, даже не будучи юбилейной. Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, и организаторы признают, что задачи и охват двух конференций приходится с трудом умещать в одну. Во-вторых, с годовым опозданием должны быть подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату на COP21 в 2015 году. Перед хозяином мероприятия Борисом Джонсоном стоит задача не только убедительно показать, что соглашение работает и его цели достижимы, но и способствовать тому, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства (по условиям достигнутых в Париже договоренностей это должно делаться каждые 5 лет).

Кроме того, в Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток вновь попробуют договориться о правилах реализации Парижского соглашения, а также обеспечить стабильное оказание помощи на уровне 100 млрд долларов в год наименее экономически развитым странам, совершающим зеленый переход. Помимо этого, COP26 в значительной мере станет витриной для компаний, разрабатывающих и внедряющих зеленые технологии, а также финансовых институтов и инвесторов, рассматривающих возможность вложения денег в низкоуглеродное экономическое развитие, которое становится глобальным трендом.