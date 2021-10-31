Принц Чарльз назвал конференцию по климату "последней спасительной соломинкой"

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Принц Уэльский Чарльз назвал 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая открылась в воскресенье в Глазго, последней спасительной соломинкой, способной предотвратить глобальные климатические проблемы. Об этом наследник британского престола заявил на сопутствующем мероприятии проходящего в Риме саммита Группы двадцати (G20), которое посвящено роли частного сектора в защите окружающей среды.

"Буквально выражаясь, это последняя спасительная соломинка. Теперь мы должны воплотить прекрасные слова в еще более прекрасные действия", - сказал он. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II заметил, что в ситуации, когда "огромные масштабы климатических проблем" стали предметом обсуждения не только СМИ, но и простых людей, "на кону оказалось будущее человечества и самой природы".

"Безусловно, пришло время отложить в сторону наши разногласия и воспользоваться этой уникальной возможностью запустить масштабное зеленое восстановление, выведя глобальную экономику на устойчивую траекторию и таким образом спасти нашу планету", - сказал принц Уэльский.

Обращаясь к политикам, он обратил внимание на важность задействования ресурсов частого сектора, который "уже здесь, готов работать с вами и готов играть огромную по важности и меняющую правила игры роль". "Сегодняшнее состояние планеты будет определять здоровье, показатели счастья и экономическое процветание грядущих поколений", - заметил наследник британского престола, добавив, что на нынешних политиках лежит "огромная ответственность перед еще не родившимися поколениями".

COP26 открывается в воскресенье в Глазго - крупнейшем городе Шотландии. Воскресное открытие конференции будет формальным, так как основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая планировала посетить конференцию, была вынуждена отказаться от поездки по совету врачей, однако в работе COP26 примет участие принц Чарльз, известный своей активной позицией по вопросам экологии и климата.