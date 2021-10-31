Правительство Великобритании выделит £50 млн помощи Афганистану

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Великобритания выделит £50 млн ($69 млн) на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как подчеркивается, эти средства будут направлены на то, чтобы оказать помощь 2,5 млн гражданам Афганистана через поставки продовольствия, лекарств, материалов для возведения убежищ. Особенный акцент будет сделан на оказание помощи женщинам и девочкам. Финансирование станет частью пакета помощи в размере £286 млн ($390 млн), заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана" (радикальное движение, запрещенное в РФ - прим. ТАСС), особенно женщин и девочек", - сказал Джонсон.

"Сегодняшнее выделение финансирования обеспечит срочной защитой наиболее уязвимых людей. Но предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане и сохранение достижений последних двадцати лет потребует по-настоящему глобальных усилий", - добавил глава британского правительства.