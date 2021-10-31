Си Цзиньпин на саммите G20 призвал усилить сотрудничество в борьбе с изменением климата

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал крупнейшие экономики мира усилить сотрудничество в сфере противодействия глобальным изменениям климата и выполнить соответствующие международные обязательства. Об этом глава государства заявил в воскресенье, выступая в режиме видеоконференции на проходящем в Риме саммите Группы двадцати.

"В последние годы участились различные стихийные бедствия, неотложность мер реагирования на изменение климата повышается. Последняя турбулентность на международном рынке энергоресурсов напоминает нам о необходимости одновременно обеспечивать как защиту окружающей среды, так и экономическое развитие и учитывать как меры реагирования на изменение климата, так и поддержание благосостояния населения", - приводит его слова Центральное телевидение Китая. "Основные экономики должны углубить сотрудничество в этой сфере", - добавил Си Цзиньпин.

Он призвал как можно скорее выполнить условия Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения по климату. Как отметил Си Цзиньпин, изменение климата и ситуация на рынке энергоносителей является "глобальным вызовом", который требует общего ответа.

"Развитые страны должны выполнить взятые на себя обязательства и предоставить финансовую помощь развивающимся странам", - добавил он.