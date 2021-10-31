Администрация Эрдогана назвала встречу с Байденом в Риме позитивной

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвала позитивной состоявшуюся в воскресенье на полях саммита "двадцатки" в Риме встречу турецкого лидера с президентом США Джо Байденом.

"На полях саммита G20 в Риме состоялась встреча президента Эрдогана с президентом США Джо Байденом. На этих переговорах, прошедших в позитивной атмосфере, обсуждались двусторонние отношения и региональные темы", - говорится в сообщении администрации в Twitter. По ее информации, лидеры "договорились создать совместный механизм для еще большего укрепления и развития двусторонних отношений".

"На переговорах обсуждались шаги, которые нужно сделать для увеличения товарооборота между двумя государствами. Была отмечена [важность] альянса НАТО и стратегического партнерства. Стороны выразили удовлетворение взаимными шагами, сделанными в контексте борьбы с изменением климата", - сообщила администрация.

В Турции ожидали, что встреча президентов в Риме продлится около 20 минут, но они говорили более часа.

По сообщению Белого дома, лидеры обсудили "дипломатические усилия" в Закавказье, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье. Байден также выразил признательность Эрдогану за поддержку завершившейся в августе американской операции в Афганистане. Американский лидер, однако, отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400, сообщил Белый дом.