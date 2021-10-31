Глава МИД Китая в разговоре с Блинкеном обвинил США в "сколачивании антикитайской клики"

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И обвинил США в создании группировки государств для оказания давления на Китай. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье в Риме на полях саммита G20.

"Американская сторона в глобальном масштабе сколачивает клику для оказания давления на Китай и даже давит на средние и малые страны. Такие действия не соответствуют интересам народов двух стран, не отвечают ожиданиям мирового сообщества и современным тенденциям", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР. "В связи с этим Китай выражает решительный протест", - отметил Ван И.

По его словам, в последние годы Конгресс США выдвинул около 300 "антикитайских законопроектов", а американское правительство ввело санкции в отношении более 900 китайских юридических и физических лиц.