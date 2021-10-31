Пентагон заявил, что продолжает следить за ситуацией на российско-украинской границе

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США продолжает следить за ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты The Washington Post, которая утверждает, что должностные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной.

По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России". О каких именно странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.