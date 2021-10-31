Генсек правящей в Японии ЛДП потерял свое место в парламенте

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Акира Амари, генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), потерял свой депутатский мандат по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов, результаты которого в прямом эфире транслирует телеканал NHK.

Политик проиграл в своем округе в префектуре Канагава кандидату от оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП). Амари уже заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение и не исключил своего ухода в отставку после консультаций с председателем ЛДП, премьер-министром Фумио Кисидой.

Амари занял свой пост генсека в сентябре. В правительстве экс-премьера Синдзо Абэ он с 2012 по 2016 год был министром по восстановлению экономики.

Согласно предварительным результатам выборов ЛДП получает более 233 мест в нижней палате и гарантирует себе единоличное большинство. При этом, по прогнозам телеканала, основанным на данных экзитполов, в общей сложности либерал-демократы могут занять 253 кресла. Партия "Комэйто" получает минимум 27 мест. Вместе обе партии получают так называемое комфортное большинство (более 244 мест) в парламенте.

Депутаты КДП пока получают не менее 80 мандатов. Высокий результат показывает Общество возрождения Японии. На данный момент ее депутаты гарантировали себе сразу 34 места - в три раза больше, чем до выборов.

Подсчет голосов продолжается. Не распределены на данный момент еще около 60 мест.