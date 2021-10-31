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Саммит G20 в Риме
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Генсек ООН заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере климата

Антониу Гутерриш заявил, что остается надежда на конференцию в Глазго
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш AP Photo/Domenico Stinellis
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© AP Photo/Domenico Stinellis

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - написал он в Twitter. - Теперь вперед на COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС) в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".

Ранее шерпа РФ в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш сообщала, что итоговая декларация саммита G20 в Риме будет содержать ряд вопросов в сфере глобального энергобаланса. Она обратила внимание на то, что одним из камней преткновения является развитие угольной генерации электричества. В частности, развитые страны настаивают на немедленном прекращении использования угля как энергоносителя, однако во многих странах уголь составляет значительную долю в энергобалансе.

Теги
ИталияГутерриш, АнтониуСаммит G20 в Риме
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