Байден: мировое сообщество должно немедленно принять меры для укрепления цепей поставок

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество немедленно должно начать принимать меры для укрепления устойчивости глобальных цепей поставок и сделать так, чтобы задержки, подобные нынешним, не повторились в будущем. Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден, выступая на мероприятии, посвященном глобальным цепям поставок, на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

"Мы должны принять меры сейчас вместе с нашими партнерами в частном секторе, чтобы сократить задержки, с которыми мы сейчас сталкиваемся, а затем сделать так, чтобы это не повторилось снова в будущем", - сказал он.

Международное сотрудничество должно сыграть ключевую роль при решении проблем, касающихся перебоев в функционировании цепочек поставок в мире, заявил президент США Джо Байден.

Как отметил американский лидер, "ни одна страна не сможет решить эту проблему путем односторонних действий". "Ключевую роль играет координация", - подчеркнул он. "Самый лучший способ устранить имеющиеся задержки и обеспечить устойчивость в будущем - это сотрудничать по всем цепочкам поставок - от сырья до складирования и распространения", - сказал Байден.