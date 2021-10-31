Повстанцы Тыграя заявили, что захватили город на севере Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Повстанцы штата Тыграй захватили город Комбольча в штате Амхара, через который проходят три стратегические автотрассы в северо-восточной части Эфиопии. Об этом сообщил в воскресенье член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Мы твердо контролируем Комбольчу, - заявил он в своем Twitter. - Наши силы будут продолжать предпринимать все необходимые меры, чтобы снять осаду с Тыграя и его населения. Одновременно мы будем сотрудничать с ООН в оказании помощи людям в [штатах] Тыграй и Амхара".

Ранее сомалийский новостной портал Somali Guardian сообщил, что в середине дня в воскресенье повстанцы вошли в город Комбольча. Электронное издание публикует фото, якобы сделанные повстанцами в городских кварталах. Подтверждения данной информации из независимых источников пока нет.

Комбольча находится в 25 км к юго-востоку от города Дэссе, который был в субботу захвачен повстанцами Тыграя, однако на следующий день отбит федеральными силами. В Комбольче находится аэропорт и крупное хранилище топлива.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, двигаясь по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, целью которого являлся захват городов Дэссе и Комбольча с последующим движением на восток и юг Эфиопии. Как передают военные источники, одной из задач повстанцев Тыграя является попытка соединиться с боевиками сепаратистской "Армии освобождения Оромо", которая действует в ряде районов к северу от Аддис-Абебы. В августе руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства страны.