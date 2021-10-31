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Кризис в Сирии

Эрдоган считает, что США перестанут в прежнем режиме помогать курдским террористам в Сирии

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США перестанут помогать запрещенным в Турции курдским террористическим организациям в Сирии, как делали до настоящего времени. Об этом турецкий лидер заявил в воскресенье по окончании саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Трансляцию вел телеканал NTV.

"В ходе наших контактов с американскими партнерами на этом саммите мы выразили сожаление в связи с оказываемой ими поддержкой террористическим организациям Рабочая партия Курдистана, "Силы народной самообороны" (сирийские курды). Мы сказали, что это навредит нашим отношениям внутри НАТО. Уверен, в дальнейшем такой поддержки со стороны США больше не будет", - сказал Эрдоган.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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