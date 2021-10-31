Правящая в Японии коалиция сохранила абсолютное большинство в нижней палате парламента

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды и партии "Комэйто" потеряла часть мест, однако гарантировала себе совокупное абсолютное большинство в нижней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов, результаты которого в прямом эфире транслирует телеканал NHK.

Согласно имеющейся информации с участков, ЛДП получает не менее 259 из 465 мест, а "Комэйто" - 31. В совокупности это гарантирует им абсолютное большинство (более 261 места) в нижней палате.

Вместе с тем по сравнению с предыдущими выборами в 2017 году результат ЛДП оказался несколько хуже. Тогда партия закрепила за собой 276 мандатов. С другой стороны, не сбылись прогнозы ряда СМИ, которые на основе опросов общественного мнения перед выборами предсказывали либерал-демократам потерю даже простого большинства в 233 места.

Депутаты главной оппозиционной Конституционно-демократической партии к настоящему времени получают не менее 94 мандатов и, таким образом, теряют часть из своих 112 мест, которые были до нынешних выборов. Высокий результат показывает Общество возрождения Японии - 40 вместо 11 мест. Коммунистическая партия занимает пока 10 мест, Народно-демократическая партия - 10. Остальные мандаты распределены между другими мелкими партиями и независимыми кандидатами.

Подсчет голосов продолжается. Не распределены на данный момент еще девять мест. Однако текущий расклад сил уже сильно не изменится. Итоговая явка на выборах превысила 55%, при этом около 20% избирателей проголосовали досрочно.

Реакция премьера

Председатель ЛДП, премьер-министр Фумио Кисида положительно оценил итоги выборов. По его словам, они показали доверие общества к правящей партии. Вместе с тем Кисида признал, что в ряде округов тактика выдвижения оппозиционными партиями единых кандидатов принесла результат, и там конкуренция для представителей ЛДП была весьма серьезной.

Глава правительства сообщил, что пока не намерен проводить перестановки в кабмине после выборов. Вместе с тем ему, по всей видимости, придется поменять генсека ЛДП Акиру Амари, который проиграл в одномандатном округе кандидату от конституционных демократов. В конечном счете он гарантировал себе депутатский мандат, пройдя в нижнюю палату по результатам пропорционального партийного голосования в одном из 11 регионов. Тем не менее, как сообщило агентство Киодо, Амари намерен подать в отставку со своего поста, взяв тем самым ответственность за поражение.

Кроме того, Кисида заявил, что до конца года он рассчитывает принять дополнительный бюджет. Выделение новых средств на стимулирование пострадавшей от пандемии коронавируса экономики было одним из его предвыборных обещаний. Он также выступал в поддержку повышения обороноспособности Японии, в том числе путем улучшения системы ПРО на фоне нестабильной ситуации с безопасностью в регионе. В ЛДП допускают двукратное увеличение расходов на оборону по сравнению с нынешним уровнем. Сейчас он составляет 5,34 трлн иен (около $48,6 млрд по текущему курсу) - около 1% ВВП.

После выборов 2 ноября премьер Японии намерен отправиться на климатическую конференцию COP-26 в Глазго. Также он заявил, что рассчитывает в скором времени отправиться в США и встретиться с президентом Джо Байденом. Это будет его первая зарубежная поездка.