Экзитполы: на выборах мэра Харькова побеждает и.о. главы города Игорь Терехов

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Харькова Игорь Терехов лидирует на выборах мэра города. Это следует из опубликованных в воскресенье после закрытия избирательных участков данных экзитполов.

По данным центра "Социальный мониторинг", которые размещены на странице организации в Facebook, Терехов набирает 51,9% голосов избирателей, за ним следует экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин с результатом 27,6%. На третей строчке находится кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Скорик, его результат составляет 6,4%.

Опросы социологических центров "Нью имидж маркетинг групп" и "Хьюман рисерч", которые цитирует украинское издание "Вести", показывают, что Терехов лидирует с 53,8% голосов. На втором месте расположился Добкин, за которого отдали свой голос 24,5% избирателей. Третье место занимает Скорик с 6,7%.

В воскресенье в Харькове проходили выборы мэра города. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск). Кресло градоначальника стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса. В выборах принимают участие десять кандидатов.