Байден: восстановление СВПД зависит от Ирана и готовности партнеров оказать нажим

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Восстановление ядерной сделки с Ираном зависит от его шагов и готовности партнеров США по "шестерке" использовать нажим на Тегеран. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати.

Американский президент отметил, что во время саммита "двадцатки" встречался в Риме с коллегами по "шестерке", "чтобы сказать, что следует вести переговоры". Говоря о возможности восстановления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Байден напомнил, что решение о выходе США из сделки было принято предыдущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом.

"Думаю, что мы до сих пор страдаем от очень плохого решения [бывшего] президента Трампа о выходе из СВПД. Это <...> будет зависеть от их [иранцев] действий и готовности наших друзей, которые являются сторонами первоначальной сделки, выступать вместе с нами и обеспечить, что [Иран] экономически заплатит, если не вернется".

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.