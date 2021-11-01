Саммит с участием 120 мировых лидеров открывается на климатической конференции в Глазго

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Двухдневный саммит, участие в работе которого примут больше 120 глав государств и правительств, начнется в понедельник в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Накануне вечером из Рима, где проходил саммит Группы двадцати (G20), в крупнейший город Шотландии вылетели президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры "двадцатки". Роль хозяина мероприятия вместе с главой британского правительства Борисом Джонсоном будет выполнять его итальянский коллега Марио Драги, так как Италия является партнером Соединенного Королевства в организации мероприятия.

Настроения высокопоставленных политиков, направляющихся из Рима в Глазго, выразил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по словам которого саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменением климата, однако надежда на позитивные сдвиги потеряна еще не окончательно.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - написал он в "Твиттере". - Теперь вперед на COP26 в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".

Лидеры будут делать свои заявления на пленарных заседаниях в течение двух дней. Ожидается несколько важных видеообращений, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина. Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин не будет очно участвовать в мероприятии. В пятницу, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также говорил, что пока рано говорить о формате возможного выступления главы государства.

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы конференции, по итогам саммита 2 ноября ожидается совместное заявление лидеров, однако многое будет зависеть от того, будут ли заключены важные договоренности. Напряженная работа команд переговорщиков, которые должны будут свести позиции сторон рамочной конвенции воедино, будет продолжаться до 12 ноября, когда ожидается публикация итоговых документов COP26.

Как объявил в воскресенье председатель конференции Алок Шарма, ее программа предусматривает также второй сегмент высокого уровня 9-10 ноября, в ходе которого прозвучат обращения представителей тех стран, лидеры которых не выступят перед делегатами COP26 до этого момента, а также глав межправительственных и неправительственных организаций, представленных на форуме.

Цели конференции

Хотя климатические конференции ООН проходят каждый год, COP26 имеет особое значение, даже не будучи юбилейной. Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, и организаторы признают, что задачи и охват двух конференций приходится с трудом умещать в одну. Во-вторых, с годовым опозданием должны быть подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату на COP21 в 2015 году. Перед хозяином мероприятия Борисом Джонсоном стоит задача не только убедительно показать, что соглашение работает и его цели достижимы, но и способствовать тому, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства (по условиям достигнутых в Париже договоренностей это должно делаться каждые пять лет). В Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток также вновь попробуют договориться о правилах имплементации Парижского соглашения. Кроме того, участники конференции будут обсуждать планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.