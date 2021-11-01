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Президент Франции заявил об обмане со стороны премьер-министра Австралии

При этом Эмманюэль Макрон отметил, что очень уважает Австралию и ее народ
Президент Франции Эмманюэль Макрон Stephane de Sakutin, Pool Photo via AP
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Stephane de Sakutin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. Слова французского лидера приводит телеканал BFM TV.

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"Я не думаю, я знаю это", - ответил Макрон на вопрос австралийского журналиста, считает ли президент, что Моррисон обманул его. Одновременно глава Франции отметил, что очень уважает Австралию и ее народ.

Макрон в четверг провел телефонный разговор с Моррисоном впервые после отказа Австралии от крупнейшего оборонного контракта с Францией на поставку подводных лодок. В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры отказаться от контракта в пользу другого проекта "подорвало отношения доверия между двумя странами" и Австралия должна "предложить конкретные действия, в которых бы воплотилась воля властей пересмотреть двусторонние отношения и продолжить совместные действия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Теги
АвстралияФранцияМакрон, ЭмманюэльМоррисон, Скотт
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