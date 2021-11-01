Kyodo: в Японии возбуждены иски с требованием отменить итоги выборов в парламент

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Группа японских адвокатов возбудила в понедельник коллективные иски в высших судах городов Саппоро и Фукуока с требованием отменить результаты состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов в ключевую нижнюю палату парламента страны. Они ссылаются на увеличивающуюся разницу в количестве голосов, которые необходимы в различных районах страны для получения депутатского мандата, сообщило информационное агентство Kyodo.

В провинциальном городе Тоттори для этого достаточно завоевать лишь чуть больше 231 тыс. голосов, а на одном из участков на севере густонаселенного Токио - свыше 482,4 тыс. Эта разница сейчас еще больше выросла по сравнению с ситуацией 2017 года, когда состоялись предыдущие всеобщие выборы в нижнюю палату.

Адвокаты намерены возбудить такие иски в общей сложности в 14 судах по всей Японии. Они требуют заново перекроить схему избирательных участков, чтобы они реальнее отражали численность населения в различных районах страны.

Адвокаты уже предпринимали попытки отменить результаты выборов 2017 года, однако их иск был отвергнут в Верховном суде.

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия по итогам выборов в воскресенье сохранила абсолютное большинство в нижней палате парламента. Это позволяет ей контролировать там все комиссии.