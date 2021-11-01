Афганское ополчение сообщило, что готовится к возобновлению боев с отрядами талибов

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Фронт национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), готовится к возобновлению боевых действий с отрядами радикалов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в понедельник представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик.

"Боевики "Талибана" действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов", - подчеркнул представитель ФНС.

Васик сообщил, что ФНС надеется на поддержку со стороны России.

"Нет никаких сомнений в том, что террористическая группировка "Талибан" представляет угрозу для всех стран, особенно для государств Центральной Азии. Однако Россия, имея серьезное влияние в регионе и в мире в целом, способна противостоять талибам и поддержать народ Афганистана и силы сопротивления в их борьбе с террористами", - указал представитель ополченцев.