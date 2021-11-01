Лидер афганского ополчения Ахмад Масуд находится в Таджикистане

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер афганского Фронта национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), Ахмад Масуд в настоящий момент находится на территории Таджикистана. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в понедельник представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик.

"Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны", - рассказал представитель ополченцев.

По его словам, Масуд в настоящий момент пытается заручиться поддержкой различных государств в противостоянии боевикам "Талибана". "Масуд стремится убедить страны региона и международное сообщество в целом в необходимости борьбы с талибами. Он совершает поездки по разным странам с тем, чтобы привлечь внимание [к Фронту национального сопротивления] и получить поддержку", - указал Васик.

Бывший заместитель губернатора Панджшера отметил, что фронт имеет хорошие отношения с Таджикистаном, который "всегда оказывал существенную помощь афганскому народу в борьбе с талибами и продолжает это делать сейчас".

23 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к проведению в Афганистане выборов и созданию всеобъемлющего правительства с участием представителей всех этнических групп, в том числе афганских таджиков. По его мнению, формирование любого правительства без учета интересов всех жителей Афганистана может привести к катастрофическим последствиям для него. Кроме того, Рахмон предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.

29 октября несколько таджикских СМИ проинформировали об открытии офиса фронта в Душанбе. Между тем в МИД Таджикистана сообщили ТАСС, что не располагают информацией об этом.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Вашингтона весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. 7 сентября радикалы назначили нового губернатора мятежной провинции, им стал представитель их движения Кудратулла Панджшери. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее пресс-секретарь ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.