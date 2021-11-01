ОДКБ проведет учения миротворцев с 8 по 12 ноября на территории России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Миротворческие учения "Нерушимое братство - 2021" стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут на территории России с 8 по 12 ноября. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Объединенном пресс-центре учений.

"На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища группировка войск (Коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - сказали в пресс-центре учений.

Там пояснили, что главными задачами станут совершенствование навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации действий войск и управлении ими. Также планируется повысить слаженность воинских частей и подразделений, входящих в состав миротворческих сил ОДКБ.

В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим.

В учениях будут задействованы воинские контингенты стран организации, подразделения военной полиции, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел, национальных гвардий, а также МЧС. На заключительный этап учений приглашены представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Сербии, Узбекистана и Монголии, а также Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.