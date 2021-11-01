Опрос: почти треть украинцев никогда не проголосуют за Зеленского и Порошенко

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Около трети граждан Украины ни при каких обстоятельствах не отдадут свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского, а также за его предшественника, пятого президента страны Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в понедельник на сайте Центра Разумкова.

"Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты назвали Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%)", - говориться в нем. Таким образом, действующий президент возглавляет так называемый антирейтинг кандидатов в президенты, отметили в Центре Разумкова.

Согласно опросу, 24,7% граждан не проголосовали бы и за главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, 24% - за сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко, 15% - за главу Радикальной партии Олега Ляшко, 13,8% - главу партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Между тем, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, то 18,7% опрошенных отдали бы свои голоса за Зеленского, 12,7% - за Порошенко, 6,2% - за Бойко, 5,5% - за экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, 5% - за Тимошенко.

Опрос был проведен с 23 по 27 октября по телефону, всего в нем приняло участие 1 200 респондентов. Заявлено, что погрешность результатов не превышает 2,9%.