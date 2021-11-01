В ЛНР призвали наложить на Киев санкции за использование беспилотника в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Санкции должны быть применены в отношении Украины, которая нарушила свои обязательства, применив ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Об этом в понедельник заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Нет смысла обсуждать причины использования Киевом беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нужно обсуждать только санкции, - написал Мирошник в своем Telegram-канале. - Повод для дискуссий в нормандском формате и Совете Безопасности ООН только один - виды санкций и скорость их применения по отношению к Украине, нарушившей свои обязательства".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "пытается втянуть стороны конфликта и гарантов в пустую дискуссию о правомерности заявлений Украины об использовании БПЛА в зоне конфликта". Однако, отмечает Мирошник, повод для дискуссий отсутствует, так как в дополнительных мерах по контролю за перемирием, подписанных в июле прошлого года, четко прописан запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотники в рамках своей деятельности.

26 октября Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия "не наступает, только отвечает" и использует вооружение "для защиты суверенитета и территориальной целостности государства".

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.