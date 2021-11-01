Суд по делу MH17 заявил, что не сможет опросить некоторых свидетелей в ближайшее время

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 1 ноября. /ТАСС/. Ряд свидетелей по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года не сможет быть допрошен в ближайшее время. Это, в частности, относится к Сергею Мучкаеву, который командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой, сообщил в понедельник на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, судебный следователь недавно представил свой доклад о ходе расследования уголовного дела о крушении Boeing на Украине. В документе обозначен достигнутый прогресс, а также говорится о том, что некоторые свидетели не могут быть допрошены.

Это, в частности, относится к Сергею Мучкаеву, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой, уточнил Стейнхейс. Как отметил судья, судебный следователь направил соответствующий запрос российским властям и необходимые уточнения. "Пока ответа не получено, - констатировал он. - И судебный следователь считает, что опросить его не удастся к установленной крайней дате - 1 декабря 2021 года".

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы Совместной следственной группы, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.