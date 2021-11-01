Посольство Судана в России пока не комментирует ситуацию вокруг протестов в стране

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Диппредставительство Судана в Москве пока не располагает достаточной оперативной информацией, чтобы прокомментировать текущую ситуацию в республике на фоне продолжавшихся несколько недель протестов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве Судана в Москве.

"Пока у посольства недостаточно оперативной информации для ответа, как только она появится, посольство сделает заявление", - указали в диппредставительстве в ответ на просьбу, прокомментировать текущую обстановку в стране и предпринимаемые меры по ее стабилизации.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.