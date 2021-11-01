Новый ракетный эсминец Visakhapatnam передали ВМС Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Новейший ракетный эсминец-стелс Visakhapatnam передан ВМС Индии. Как сообщил в понедельник главный штаб индийских ВМС, корабль был построен на государственном предприятии Mazgaon Docks Limited (MDL) в Мумбаи. Visakhapatnam стал головным эсминцем проекта 15В, еще три корабля этого же типа, также получившие названия индийских городов "Мормугао", "Импхал" и "Сурат", находятся в разных этапах строительства на данном судостроительном заводе. Их передача фоту запланирована на 2022 год.

Эсминец Visakhapatnam имеет длину в 163 м, его полное водоизмещение составляет 7400 тонн, максимальная скорость 30 узлов. Продолжительность автономного плавания корабля - 4 тыс. миль. Общая доля комплектующих индийского производства в кораблях этого типа достигает около 75%.

Скрытность эсминца достигается за счет новых конструктивных решений, особых обводов корпуса и конструкций радарных установок.

На вооружении Visakhapatnam состоят 32 управляемые зенитные ракеты средней дальности с вертикальным стартом Barak 8, 16 противокорабельных сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, торпедные аппараты, противолодочные бомбометы и 76-мм артиллерийская установка.

На эсминце могут базироваться два вертолета американской постройки МН-60R.

Официальная церемония передачи флоту нового эсминца намечена на 18 ноября с участием министра обороны Индии Раджанатха Сингха. В этом же месяце индийские ВМС планируют получить ударную субмарину Kalvery, четвертую из шести серийных дизель-электрических подводных лодок (ДЕПЛ, строящихся в Мумбаи на базе французского проекта Scorpene).

Вступление в состав ВМС Индии новых надводных и подводных кораблей усилит возможности флота по обеспечению мира и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе, подчеркивается в сообщении главного штаба ВМС.